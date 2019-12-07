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Дякую, що не викинули на вулицю: Філарет відреагував на рішення Синоду ПЦУ

Новини » Суспільство     07.12.2019 - 07:46
Дякую, що не викинули на вулицю: Філарет відреагував на рішення Синоду ПЦУ
Фото: Патріарх Філарет (РБК-Україна)

Філарет заявив, що слова митрополита Єпіфанія про завершення ліквідації УПЦ КП є брехнею

Почесний патріарх Філарет відреагував на рішення Синоду Православної церкви надати йому право пожиттєвого проживання у будівлі на Пушкінській та утворити релігійну місію, яку він очолить. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Філарета.

"Дякую Предстоятелю Блаженнішому митрополиту Епіфанію і Священному Синоду Православної Церкви України, що проявили до мене милість: не викинули 90-річного патріарха на вулицю, як збиралися це зробити, а залишили довічно проживати в приміщенні Київської патріархії", - йдеться в заяві.

Філарет заявив, що слова митрополита Єпіфанія про завершення ліквідації УПЦ КП є брехнею, додавши, що "церкву не можна ліквідувати".

Він зазначив, що за Київський Патріархат "боротимуться до останнього".

Нагадаємо, Священний Синод Православної церкви України дозволив очільникові колишньої Української православної церкви Київського патріархату Філарету пожиттєво проводити служби у Володимирському соборі в Києві.

Крім того, керівнику колишньої УПЦ Київського партіархату надали право довічно проживати і використовувати для своєї діяльності комплекс будівель на вулиці Пушкінська, 36 у Києві.

Також повідомлялося, що шостий апеляційний суд Києва ухвалив рішення про продовження ліквідації Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату.

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