"Спасибо вам всем": Олег Сенцов написал публичное письмо

Украинский режиссер поблагодарил всех за поддержку

Политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает уже 40 дней, написал публичное письмо. Его скан и текст опубликовал известный кинопродюсер Евгений Гиндилис на своей странице в Facebook.

Евгений Гиндилис сообщил, что письмо Олег Сенцов написал в колонии в пятницу, 22 июня.

"Друзья, вот письмо, которое Олег Сенцов написал сегодня в колонии и попросил передать всем, кто его поддерживал и поддерживает в эти дни - ниже его расшифровка и скан", - написал продюсер.

Олег Сенцов поблагодарил всех коллег, которые его поддерживают.

"Тем, кто надел футболки и не только! Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то, что вы делаете. За то, что не молчите. Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то лишь недавно, но я всем и каждому благодарен из вас за смелость. Я понимаю, что вы рискуете открыто, поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий не потому что их не знаю или не ценю, а боюсь просто кого-то забыть или особо выделить. Я благодарен вам всем", - написал политзаключенный Олег Сенцов и высказал предположение, что сдвиг в сознании многих людей приведет к изменению в мире.

"Сдвиг в сознании советских людей, приведших сначала к перестройке, а потом к краху империи и свободе начался именно когда кинематографисты начали эти перемены со своего съезда в 80-х годах прошлого века. Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы! Ваш Олег Сенцов. 22.06.2018", - добавил украинский режиссер.

Скриншот поста (facebook.com/yevgeny.gindilis)

Скриншот письма (facebook.com/yevgeny.gindilis)

Напомним, адвокат политзаключенного Олега Сенцова заявил, что режиссер никогда не будет просить о помиловании у Путина.

Олег Сенцов. Один в поле воин