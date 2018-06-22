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Сенцов никогда не будет просить о помиловании у Путина, - адвокат

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 18:57
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)

Адвокат также сообщил, что у Сенцова проблемы с почками и сердцем

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, незаконно осужденный в Российской Федерации (РФ), заявил, что никогда не будет просить о помиловании у президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, сообщает "Новая газета".

Так, адвокат сообщил, что обсуждал со своим подзащитным  заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что никаких обращений о помиловании от Сенцова не поступало.

"Я спросил, будет ли он (Сенцов, - ред) писать прошение о помиловании президенту (РФ, - ред.). Сенцов сказал, что нет: "Я никогда не буду просить никакого помилования у Путина и не буду писать никаких заявлений", - сообщил Динзе.

Адвокат также сообщил, что у Сенцова проблемы с почками и сердцем.

Напомним, ранее сообщалось, что Динзе в разговоре с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой рассказал, что Сенцов мало двигается, почти не встает с кровати, а по словам врачей, у него уже отказывают рецепторы. 

Денисова провела очередную встречу с омбудсменом РФ по посещению политзаключенных Кремль: сложности с обменом Сенцова связаны с тем, что он осужден по тяжкой статье
Теги публикации: Владимир Путин, Олег Сенцов, помилование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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