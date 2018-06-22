Сенцов никогда не будет просить о помиловании у Путина, - адвокат

Адвокат также сообщил, что у Сенцова проблемы с почками и сердцем

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, незаконно осужденный в Российской Федерации (РФ), заявил, что никогда не будет просить о помиловании у президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, сообщает "Новая газета".

Так, адвокат сообщил, что обсуждал со своим подзащитным заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что никаких обращений о помиловании от Сенцова не поступало.

"Я спросил, будет ли он (Сенцов, - ред) писать прошение о помиловании президенту (РФ, - ред.). Сенцов сказал, что нет: "Я никогда не буду просить никакого помилования у Путина и не буду писать никаких заявлений", - сообщил Динзе.

Адвокат также сообщил, что у Сенцова проблемы с почками и сердцем.

Напомним, ранее сообщалось, что Динзе в разговоре с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой рассказал, что Сенцов мало двигается, почти не встает с кровати, а по словам врачей, у него уже отказывают рецепторы.