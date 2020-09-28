Спасение лесов Понинковской картонно-бумажной фабрикой. Масштабы впечатляют

Более 8000 тонн бумаги и картона, а также 9 млн квадратных метров гофропродукции было выпущено Понинковский картонно-бумажной фабрикой из вторичного сырья. Подобные объемы всего за один месяц стали рекордными для предприятия, а также немалым вкладом в сохранение украинских лесов. Об этом говорится в сюжете «Нового канала».

Генеральный директор Понинковский картонно-бумажной фабрики Руслан Сава заявил, что для достижения столь важного в промышленных масштабах объема производства фабрике понадобилось более пяти лет.

«В августе мы произвели 8000 тонн бумаги и картона. С момента возрождения фабрики и впервые с начала пуска гофропроизводства нами выпущено 9 млн квадратных метров гофропродукции. У фабрики завершенный цикл производства, основанный на использовании вторичного сырья», – заявил Руслан Сава.

Главный технолог Понинковский картонно-бумажной фабрики Елена Радюк отметила, что все производство на фабрике основывается исключительно на вторичном сырье, что очень помогает сохранить украинские леса от вырубки.

«За год наша фабрика переработала около 96 000 тонн макулатуры. Одна тонна макулатуры заменяет около 4 кубических метров древесины. Около 100 кг макулатуры спасают от вырубки одно дерево, а в промышленном масштабе переработка макулатуры спасает целые леса», – заявила Елена Радюк.

Напоминаем, что Понинковская картонно-бумажная фабрика является одним из крупнейших отечественных предприятий, работающая на вторичном сырье. Однако общий процент украинских предприятий – переработчиков макулатуры значительно ниже европейского. Такое положение дел приводит к бесконтрольной вырубке лесов, влечет за собой риск экологических кризисов и паводков. Ежегодно проблема вырубки лесов в Украине становится все более актуальной. Как заявлял глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий: «В прошлом году объемы незаконной вырубки леса возросли почти в семь раз – до 118 000 кубометров, с 17,7 тысячи кубометров годом ранее».