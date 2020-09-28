Порятунок лісів Понінківською картонно-паперовою фабрикою. Масштаби вражають

Понад 8 тисяч тонн паперу та картону, а також 9 млн квадратних метрів гофропродукції було випущено Понінківською картонно-паперовою фабрикою із вторинної сировини. Подібні обсяги лише за один місяць стали рекордними для підприємства, а також чималим внеском у збереження українських лісів. Про це йдеться у сюжеті «Нового каналу».

Генеральний директор Понінківської картонно-паперової фабрики Руслан Сава заявив, що для досягнення такого важливого у промислових масштабах обсягу виробництва фабриці знадобилося понад п’ять років.

«У серпні ми виробили 8 тисяч тонн паперу та картону. З моменту відродження фабрики та вперше від початку пуску гофровиробництва нами випущено 9 млн квадратних метрів гофропродукції. У фабрики завершений цикл виробництва, що базується на використанні вторинної сировини», – заявив Руслан Сава.

Головний технолог Понінківської картонно-паперової фабрики Олена Радюк наголосила на тому, що все виробництво на фабриці ґрунтується виключно на вторинній сировині, що допомагає зберегти українські ліси від вирубки.

«За рік наша фабрика переробила близько 96 000 тон макулатури. Одна тонна макулатури замінює близько 4 кубічних метрів деревини. Приблизно 100 кг макулатури рятують від вирубки одне дерево, а в промисловому масштабі переробка макулатури рятує цілі ліси», – заявила Олена Радюк.

Нагадуємо, що Понінківська картонно-паперова фабрика є одним із найбільших вітчизняних підприємств, що працює на вторинній сировині. Проте загальний відсоток українських підприємств – переробників макулатури значно нижчий за європейський. Такий стан речей призводить до безконтрольної вирубки лісів, що веде за собою ризик екологічних криз та паводків. Щороку проблема вирубки лісів в Україні стає все більш актуально. Як заявляв глава Держлісагентства Андрій Заблоцький: «Торік обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів – до 118 тисяч кубометрів, зі 17,7 тисячі кубометрів роком раніше».