"Спасение в горах": как работает мобильное приложение для туристов

"В ходе практических занятий в горной местности в районе пгт. Славское осуществлено тестирование работы системы поиска и спасения пострадавших в горной местности "Спасение в горах", - говорится в сообщении.

Спасатели обнародовали результаты тестирования, где обнаружили, что:

установка программы "Спасение в горах" не требует чрезмерных усилий;

сообщение о необходимости в помощи поступило к оператору быстро, обратная связь была оперативной;

определение места пострадавшего происходит автоматически и отображается у оператора;

система работает без сбоев в работе, интерфейс удобный и простой.

Что известно о программе "Спасение в горах"

Мобильное приложение на ОС Android "спасение в горах" предназначено для коммуникации туристов со спасателями, а именно:

голосовых звонков (по возможности);

передачи сигналов "SOS" с географическими координатами при возникновении чрезвычайных происшествий в горной местности.

Функционал приложения позволяет зарегистрированным пользователям, при попадании в сложные ситуации в горной местности одним нажатием позвонить к спасателям или отправить сообщения о ЧС с точными координатами места происшествия.

Отметим, через некоторое время, по данным ГСЧС, он также станет доступным и для пользователей iOS.