"Спасение в горах": как работает мобильное приложение для туристов

Горные спасатели протестировали систему поиска пострадавших "Спасение в горах". Украинцам показали, как работает приложение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В ходе практических занятий в горной местности в районе пгт. Славское осуществлено тестирование работы системы поиска и спасения пострадавших в горной местности "Спасение в горах", - говорится в сообщении.
Спасатели обнародовали результаты тестирования, где обнаружили, что:
Мобильное приложение на ОС Android "спасение в горах" предназначено для коммуникации туристов со спасателями, а именно:
Функционал приложения позволяет зарегистрированным пользователям, при попадании в сложные ситуации в горной местности одним нажатием позвонить к спасателям или отправить сообщения о ЧС с точными координатами места происшествия.
Отметим, через некоторое время, по данным ГСЧС, он также станет доступным и для пользователей iOS.
Напомним, недавно спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности во время похода в горы. В ГСЧС напомнили о регистрации походов.
Добавим, по случаю Международного дня гор, в Украине презентовали систему GРS-мониторинга, приложение получило название "Спасение в горах".