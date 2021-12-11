Туристы в горах смогут подать сигнал "SOS" с телефона: как это будет работать
По случаю Международного дня гор, в Украине презентовали систему GРS-мониторинга. Она поможет улучшить безопасность туристов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Благодаря новой системе, путешественники, в случае опасности, смогут отправлять сигнал "SOS" со своими географическими координатами через приложение, которое устанавливается на устройства Android. Через некоторое время оно также станет доступным и для пользователей iOS.
Приложение получило название "Спасение в горах".
"Сама система тестировалась около полугода, а со вчерашнего дня она заработала на полную", - пишет пресс-служба.
Чем полезно приложение:
- он мониторит передвижение туристов и туристических групп, путешествующих по горной местности;
- отслеживает местонахождение поисково-спасательных групп в реальном времени;
- отображает маршрут передвижения поисково-спасательных групп;
- автоматически принимает и обрабатывает сообщения о происшествиях.
"Функционал приложения позволяет верифицированным пользователям при попадании в сложные ситуации в горной местности одним нажимом отправлять горной поисково-спасательной службе сообщения о ЧС с точными координатами места происшествия", - добавляет пресс-служба.