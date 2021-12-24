"Порятунок у горах": як працює мобільний додаток для туристів

Гірські рятувальники протестували систему пошуку потерпілих "Порятунок в горах". Українцям показали, як працює додаток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"У ході практичних занять в гірській місцевості в районі смт. Славське здійснено тестування роботи системи пошуку та порятунку потерпілих в гірській місцевості "Порятунок в горах", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники оприлюднили результати тестування, де виявили, що:
Мобільний застосунок на ОС Android "Порятунок в горах" призначений для комунікації туристів з рятувальниками, а саме:
Функціонал додатку дозволяє зареєстрованим користувачам при потраплянні в складні ситуації в гірській місцевості одним натиском зателефонувати до рятувальників або відправити повідомлення про надзвичайну ситуацію з точними координатами місця події.
Зазначимо, через деякий час, за даними ДСНС, він також стане доступним й для користувачів iOS.
Нагадаємо, нещодавно рятувальники закликали громадян дотримуватись правил безпеки під час походу в гори. У ДСНС нагадали про реєстрацію походів.
Додамо, з нагоди Міжнародного дня гір, в Україні презентували систему GРS-моніторингу, застосунок отримав назву "Порятунок у горах".