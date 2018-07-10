Спасение детей в Таиланде: из пещеры эвакуировали девятого подростка

Ребенка на месте осматривают медики

Спасатели эвакуировали девятого мальчика из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщает CNN.

По словам спасателей мальчика на месте осматривают медики.

Отметим, ранее сообщалось о восьми детях, спасенных из пещеры.

Напомним, в Минздраве Таиланда заявили, что детям, которых спасатели освободили из затопленной пещеры придется провести как минимум неделю на карантине в больнице, так как анализы крови показали признаки инфекции.

Сегодня, 10 июля, начался третий этап операции по спасению детей в Таиланде, группа дайверов уже зашла в затопленную пещеру.

Как известно, группа из 12 человек, в возрасте от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако пещеру затопило и они оказались заблокированными в ней.