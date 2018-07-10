Порятунок дітей в Таїланді: з печери евакуювали одинадцятого підлітка

У Таїланді у печері тепер залишається одна дитина та тренер

У Таїланді з затопленої печери рятувальники визволили одинадцяту дитину. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, у печері тепер залишається одна дитина та тренер. Рятувальники сподіваються дістати їх сьогодні в межах третього дня операції.

Водночас раніше повідомлялося, що за один день можна евакуювати лише чотирьох людей - це пов’язано з нестачею кисню в балонах.

Фахівці заявили, що 10 липня - останній день, коли критично важливо евакуювати дітей, адже в країні очікуються дощі, які можуть повністю затопити печеру.

Незважаючи на проливний дощ, який був у ніч на 10 липня - рівень води в печері не змінився, тож дайвери знову почали евакуацію. У другий день порятунку евакуація чотирьох дітей тривала 11 годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рятувальники евакуювали дев'ятого хлопчика із затопленої печери в Таїланді.

Додамо, що 10 липня, розпочався третій етап операції з порятунку дітей в Таїланді.

Як відомо, група з 12 осіб, у віці від 11 до 16 років, і їх тренер 23 червня вирушили після тренування в гірський парк, де вирішили відвідати печеру. Однак печеру затопило і вони виявилися заблокованими в ній.