Спасение детей в Таиланде: начался финальный этап операции

Новости Происшествия 10.07.2018 - 08:24
Фото: спасение детей в Таиланде (twitter.com/nativejar)
Фото: спасение детей в Таиланде (twitter.com/nativejar)

Спасение детей в Таиланде продолжается третьи сутки подряд

Сегодня, 10 июля, начался третий этап операции по спасению детей в Таиланде, группа дайверов уже зашла в затопленную пещеру. Об этом сообщает Euronews.

Сообщается, что спасатели планируют за один раз вывести из пещеры пятерых человек.

Напомним, накануне из пещеры в Таиланде спасли восьмого подростка. Местные власти отмечают, что спасательные работы идут с опережением графика: на вывод каждого ребенка на поверхность уходит почти вдвое меньше времени, чем было запланировано. К спасению детей в Таиланде привлечены 13 иностранных дайверов и члены элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда SEAL.

 

Спасатели в Таиланде рассказали о состоянии спасенных из пещеры в понедельник
Теги:  таиланд,  спасатели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС