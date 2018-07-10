Спасение детей в Таиланде: начался финальный этап операции

Спасение детей в Таиланде продолжается третьи сутки подряд

Сегодня, 10 июля, начался третий этап операции по спасению детей в Таиланде, группа дайверов уже зашла в затопленную пещеру. Об этом сообщает Euronews.

Сообщается, что спасатели планируют за один раз вывести из пещеры пятерых человек.

Напомним, накануне из пещеры в Таиланде спасли восьмого подростка. Местные власти отмечают, что спасательные работы идут с опережением графика: на вывод каждого ребенка на поверхность уходит почти вдвое меньше времени, чем было запланировано. К спасению детей в Таиланде привлечены 13 иностранных дайверов и члены элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда SEAL.