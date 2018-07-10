Порятунок дітей в Таїланді: з печери евакуювали дев'ятого підлітка

Дитину на місці оглядають медики

Рятувальники евакуювали дев'ятого хлопчика із затопленої печери в Таїланді. Про це повідомляє CNN.

За словами рятувальників хлопчика на місці оглядають медики.

Зазначимо, раніше повідомлялося про вісім дітей, врятованих з печери.

Нагадаємо, у Моз Таїланду заявили, що дітям, яких рятувальники звільнили із затопленої печери доведеться провести як мінімум тиждень на карантині в лікарні, так як аналізи крові показали ознаки інфекції.

Сьогодні, 10 липня, розпочався третій етап операції з порятунку дітей в Таїланді, група дайверів вже зайшла в затоплену печеру.

Як відомо, група з 12 осіб, у віці від 11 до 16 років, і їх тренер 23 червня вирушили після тренування в гірський парк, де вирішили відвідати печеру. Однак печеру затопило і вони виявилися заблокованими в ній.