Порятунок дітей у Таїланді: розпочався фінальний етап операції

Порятунок дітей у Таїланді триває третю добу поспіль

Сьогодні, 10 липня, розпочався третій етап операції з порятунку дітей в Таїланді, група дайверів вже зайшла в затоплену печеру. Про це повідомляє Euronews.

Повідомляється, що рятувальники планують за один раз вивести з печери п'ятьох осіб.

Нагадаємо, напередодні з печери в Таїланді врятували восьмого підлітка. Місцева влада відзначає, що рятувальні роботи йдуть з випередженням графіка: на виведення кожної дитини на поверхню витрачається майже вдвічі менше часу, ніж було заплановано. До порятунку дітей в Таїланді залучені 13 іноземних дайверів і члени елітного підрозділу Військово-морського флоту Таїланду SEAL.