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Спасают только дожди. В Мариуполе до сих пор критическая ситуация с водой

Фото: Мариуполь (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Мариуполе до сих пор наблюдается критическая ситуация с водоснабжением. Людям приходится набирать дождевую воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Питьевая вода. Пока спасают дожди. Горожане снова собирают дождевую воду. Левобережный район остается фактически отрезанным от какого-либо водоснабжения. Никакие реальные меры для решения кризиса не принимаются", - сообщил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают укреплять оборону в Мариуполе. Враг строит новые фортификационные сооружения на выезде в сторону Мангуша, прикрываясь "живым щитом".

Как известно, российские войска начали строить модульные домики для бездомных мариупольцев. Однако, располагают их рядом с линией обороны.

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МариупольВодоснабжение