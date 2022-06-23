Рятують лише дощі. У Маріуполі досі критична ситуація із водою

У Маріуполі досі спостерігається критична ситуація із водопостачанням. Людям доводиться набирати дощову воду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"Питна вода. Поки рятують дощі. Містяни знову збирають дощову воду. Лівобережний район залишається фактично відрізаним від будь-якого водопостачання. Жодних реальних заходів для вирішення кризи не вживають", - повідомив Андрющенко.
Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують зміцнювати оборону в Маріуполі. Ворог будує нові фортифікаційні споруди на виїзді у бік Мангуша, прикриваючись "живим щитом".
Як відомо, російські війська почали будувати модульні будиночки для бездомних маріупольців. Однак, мають у своєму розпорядженні їх поряд з лінією оборони.