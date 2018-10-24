Рятуйся хто може: де і навіщо впливові депутати підбирають собі округи

Народні депутати починають активніше працювати з виборцями (РБК-Україна, Віталій Носач)

Вибори до Верховної ради дев'ятого скликання відбудуться рівно через рік - в кінці жовтня. Їх результат багато в чому залежить від підсумків президентської кампанії, яка розпочнеться в останній день поточного року. Не бажаючи ризикувати, багато лідерів парламентської коаліції і вихідців з неї готують собі "запасні аеродроми". РБК-Україна дізнавалося, хто із впливових представників постмайданної влади "підгортає" мажоритарні округи для проходження у наступний парламент.

Навіщо депутату округ

Президентські вибори пройдуть 31 березня 2018 року. Фаворитів виборчої гонки поки двоє: Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Лідер партії "Батьківщина", згідно з соцопитуваннями, також може отримати найбільшу фракцію у новому парламенті, а ось у Порошенка з цим можуть виникнути проблеми.

У штабі чинного глави держави готуються до президентських виборів, але є варіант, що він в них брати участі не буде. Умовою відмови від висунення може стати гарантія особистої безпеки і збереження бізнесу Порошенко. Це йому можуть забезпечити західні партнери, з якими президент останнім часом намагається зміцнити відносини, в тому числі і ціною непопулярних рішень, наприклад, підвищенням ціни на газ для населення.

У команді Тимошенко запевняють, що восени деякі коаліціанти почали ходити в сектор "Батьківщини" в Раді і до офісу на Турівську "поговорити про майбутнє". Але у жовтні процес призупинився, оскільки згідно останньої соціології, рейтинг Порошенко пішов вгору. "Ніхто не хоче поспішати. Вони обидва дуже мстиві. Кожен, хто зараз перебіжить, сильно ризикує", – говорить співрозмовник РБК-Україна в коаліції.

У політсилі президента бачать два варіанти розвитку подій. У разі переобрання Порошенко на другий термін в його партії мають намір набрати більше 20% на парламентських виборах за рахунок особистого бренду і адмінресурсу. Якщо ж переможе Тимошенко, "Солідарність" позбудеться приставки "БПП", очистить список від "токсичних" кандидатів і піде на вибори з новими обличчями, кажуть у президентській команді.

Найскладніша ситуація у другого учасника нинішньої коаліції – "Народного фронту". У соцопитуваннях ця політсила так і не змогла вийти з зони статичної похибки після відставки уряду Арсенія Яценюка. Переговори про єдину провладну партію станом на жовтень провалилися. До того ж "фронтовики", як запевняють у "Батьківщині", теж ведуть з оточенням Тимошенко розмови про "спільне майбутнє".

""Народний фронт" зараз як г***о в ополонці, що метається на всі боки", – говорить не під запис один з видних представників цієї фракції. Лідерам НФ є що запропонувати на переговорах з Тимошенко, але здаватися вони не поспішають. За їх словами, складні відносини у лідера "Батьківщини" після розколу в 2014 році залишилися тільки з Олександром Турчиновим.

"При будь-яких розкладах у нас буде слабкий президент без "свого" парламенту, цінність мажоритарників зросте", – вважає народний депутат з двадцятирічним стажем. Він, як і багато його колег по коаліції, думає про власний округ. Для впливових людей з небездоганним минулим мандат – це, насамперед, захист бізнесу від кримінального переслідування.

"Мажоритарка" також підвищує особисті шанси кандидата пройти в парламент. Яскравий приклад тому партія "Свобода" - одна з учасниць майданівського тріумвірату, на минулих виборах не подолала 5-процетный бар'єр. Але семеро її представників мандати отримали, завчасно подбавши про округи.

Новий виборчий кодекс, якщо він буде прийнятий, змусить політиків переглянути стратегію на парламентську кампанію. Прийнятий у першому читанні проект закону передбачає перехід від змішаної системи виборів до відкритих списків. Правда, багато депутатів впевнено, що до виборів кодекс не приймуть.

"В червні доведеться його завалити і подавати новий. Але проголосувати за це нереально. Парламентські вибори пройдуть за чинним кодексом", – запевняє один із впливових депутатів коаліції.

Колишній голова Комітету виборців України, нардеп від БПП Олександр Черненко вважає, що "окружна робота" має сенс у будь-якому випадку. "Чим раніше почнеш, тим дешевше вийде кампанія. Навіть якщо зміниться кодекс і затвердять відкриті списки – ця робота не пройде даром, тому що буде більший відсоток впізнаваності і підтримки у певному регіоні", – уточнив він.

Quo vadis, tribunus plebis?

Деякі народні депутати, які планують потрапити у наступне скликання Ради, вже розгорнули свої штаби і почали "обробляти" округи. "Є такі, хто по "мажоритарці" ще не ходив, але за списки поки не домовилися, коливаються. Їм вже немає сенсу перейматися, тому що всі округи поділені. Навіть якщо буде "нарізка", то не в гіршу сторону – можуть укрупнити деякі округи", – пояснив політтехнолог, який працює на одного з нардепів.

У коаліції на одномандатні округи націлені, насамперед, "сірі кардинали" партій, впливові депутати і мажоритарники зі стажем. Балотуючись через округ, вони до того ж можуть позбавити свої партії від зайвого вантажу корупційних скандалів і чорного піару з боку конкурентів.

У "Блоці Петра Порошенко" за збір голосів, домовленості з депутатами перед важливими голосуваннями і бізнес-питання в основному відповідають три людини: Ігор Кононенко, Олександр Грановський і Сергій Березенко. У різний час і з різних приводів вони ставали фігурантами резонансних журналістських розслідувань.

Ігор Кононенко готує собі плацдарм на 94-му окрузі – Обухівський та Васильківський райони Київської області. Політик очолив Київську територіальну організацію БПП "Солідарність" навесні минулого року, а в грудні відкрив в Обухові офіс для прийому громадян. Нардеп на окрузі, окрім іншого, запам'ятався подарунками виборцям: 8 березня жінки отримали від нього шампуні і рушники, а мешканці хутора Залізний – іменний торт на день села.

Офіційно свої плани на парламентські вибори Кононенко не афішує. Мовляв, у пріоритеті президентська кампанія Порошенка. "Чесно кажучи, я про це ще не думав. Я очолюю партійну організацію в Київській області, працюю там, не тільки в Обухівському районі, але і в Бородянському, Бориспільському та інших. Вважаю, що якщо я на зустрічі з жінками, нашими лікарями, на 8 березня, вручив подарунки, то це моя особиста справа", – розповів Кононенко Centre UA.

Олександр Грановський "підгортає" 169-ий округ у Харкові. У місті його помітили цієї весни, коли нардеп допоміг звільнити з Качанівської колонії засуджену довічно Любов Кушинскую. Надалі він зайнявся іншими ув'язненими, у справах яких, можливо, був винесений помилковий вирок. Колонії Грановський подарував медичні ліжка і 3D-кінотеатр.

Якщо Кононенко переманює округ у "фронтовика" Віктора Романюка, то Грановський претендує на вотчину іншого нардепа від НФ – Олександра Кірша. "Йому дали зелене світло "господарі регіону" і на місці, і у центрі. Палиці в колеса ставити не будуть. Кірш випадково туди потрапив. Впливу і грошей у нього немає", – пояснив РБК-Україна співрозмовник, знайомий з ситуацією на окрузі.

Грановський – киянин, але за депутатським мандатом поїхав у далекий Харків. Джерела видання кажуть, що так він хоче відсікти негативний шлейф скандалів. Мовляв, у харківському регіоні він відомий, насамперед, як правозахисник. На питання про плани на 169-ий округ сам Грановський не відповів. "Я це рішення ще до кінця не прийняв. Я досить багатьом допомагаю сьогодні в Харкові", – говорив він раніше в інтерв'ю РБК-Україна.

Сергій Березенко у парламент потрапив у 2015 році на довиборах по 205-му округу у Чернігові. Його суперником був соратник олігарха Ігоря Коломойського – Геннадій Корбан. Спостерігачам ця кампанія запам'яталася як одна з найбрудніших в післямайданний час. Через рік при підтримці Березенко сусідній 206-ий округ виграв скандально відомий київський забудовник Максим Микитась.

За минулі три роки Березенко посилив свої позиції в регіоні. БПП отримала у Чернігові свого мера, яким став Владислав Атрошенко. "Березенко піде за своїм округом. У нього на Чернігівщині працює політтехнолог Дмитро Касьянов. Йому поставили завдання "покласти" всі округи під людей Березенко", – розповів співрозмовник з президентської фракції. Сам нардеп на питання РБК-Україна поки не відповів.

Олександр Третьяков в Раду вперше пройшов у 2002 році. Він вважається одним із спонсорів Помаранчевої революції, входив у найближче оточення президента Віктора Ющенка. На виборах 2012 року Третьяков вирішив вперше йти по "мажоритарці", але поступився у 218-му окрузі у Києві журналісту Володимиру Ар'єву.

Після Майдану він з великим відривом переміг на сусідньому 219-му окрузі. В оточенні нардепа кажуть, що там же він збирається взяти мандат наступної осені. Округ Ар'єва, можливо, відійде помічниці Третьякова – Вікторії Мусі. "У Третьякова рейтинг по Святошино зараз 48%, після виборів тільки виріс. Робота йде повним ходом: будує стадіони, утеплює класи", – додало джерело.

В коментарі РБК-Україна Олександр Третьяков зазначив, що провів велику роботу на 219-му окрузі, залучив на нього значні кошти, в тому числі за рахунок субвенцій з держбюджету. "Звичайно, проводили соціологію, і вона свідчить про те, що святошинці підтримують наші зусилля. Тому розраховую, що на парламентських виборах мешканці округу знову довірять мені представляти їх інтереси в парламенті", – додав він.

В останньому інтерв'ю Юрій Луценко заявив, що не буде працювати в штабі жодного з кандидатів у президенти, хоча і отримав таку пропозицію від Петра Порошенка. До приходу в крісло генерального прокурора він очолював фракцію БПП в парламенті. У травні 2019-го року Луценко збирається піти зі свого поста і повернутися у політику.

Раніше генпрокурор закликав соратників створити нову правоцентристську партію. Переговори з цього приводу ведуться з "УДАР" Віталія Кличка. До речі, один з колишніх лідерів цієї політсили – заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук, очолив виборчий штаб Порошенка. РБК-Україна він сказав, що про власний округ не думає. На відміну від нього, дружина генпрокурора, представник президента в Раді Ірина Луценко, готує собі запасний варіант.

Джерела в БПП кажуть, що вона вибрала 154-ий округ у місті Дубно. Місцеві ЗМІ минулої осені повідомляли, що "сім'я Луценко подарувала Рівненщині коня". До коня був і "вершник" – на день захисника України генпрокурор урочисто відкрив у місті пам'ятник борцям за свободу. На бронзового козака висотою 10,5 метрів дав гроші сам Луценко і його друзі.

"Вона працює за Дубно. Але там кандидат з сильною підтримкою, він на окрузі давно, був головою райради. Посуватися не хоче, доведеться воювати", – уточнив співрозмовник в президентській фракції. На минулих виборах по цьому округу кандидат від БПП Олександр Дехтярчук з мінімальним відривом переміг ставленика "Народного фронту".

"Ірина Луценко не працює на жодному окрузі. Зараз у фокусі вибори президента. Бо як член команди Порошенка вона сконцентрована на цих виборах", – сказали РБК-Україна в її прес-службі.

Останнім часом Луценко також зайнята боротьбою за вплив з головою фракції Артуром Герасимовим. У Раду він намагався потрапити ще у 2012 році від команди Сергія Шахова по 51-му округу у Горлівці. Тоді Герасимов програв "регіоналу", але мандат все ж отримав вже після Революції гідності за списком БПП. Його округ зараз окупований бойовиками "ДНР".

Сам Герасимов каже, що про округ на наступну осінь поки не думає, оскільки зайнятий президентською кампанією. "Так далеко в майбутнє не заглядаю. У парламент я пройшов за списком, з виборцями працюю постійно. Адже я голова Донецької обласної організації БПП", – пояснив нардеп.

Колишній генпрокурор за квотою президента Віталій Ярема зібрався отримати мандат 98-му окрузі Київської області – міста Бориспіль і Яготин. До нього тут двічі вигравав колишній прокурорський генерал Сергій Міщенко. "Міщенко – пітбуль. Він же став наймолодшим генералом, хоч його потім і розжалували. У нього дуже сильна підтримка на окрузі. Так що буде битва двох генералів", – розповідає джерело у президентській фракції.

За його словами, Ярему зараз складно назвати людиною Порошенка. Останнім часом вони не ладнають. "Це не розрив, але дуже напружені відносини", – додав співрозмовник. Сам екс-генпрокурор свої плани на вибори поки не коментує.

Зміна Фронту

На даний момент у партії "Народний фронт" мінімальні шанси на проходження в наступний парламент. Зараз НФ збирає останні дивіденди за рахунок статусу другої за розміром фракції у Раді. Лідерам "фронтовиків" не доводиться розраховувати на адмінресурс, бо на округи вони теж не поспішають. Тим не менш багато з них зайняли високі посади в силових відомствах, що підвищує їх цінність на майбутніх виборах.

Один із спонсорів партії Микола Мартиненко добровільно здав депутатський мандат ще в кінці 2015 року. Приводом став корупційний скандал. НАБУ звинувачує його в заволодінні коштами державних компаній "Енергоатом" і "Схід ГЗК". У прес-службі екс-нардепа РБК-Україна повідомили, що він не планує балотуватися в Раду по округу і не веде роботу з виборцями.

"Сірий кардинал" НФ Андрій Іванчук на питання про своє політичне майбутнє не відповів. Однак співрозмовник у фракції стверджує, що у нього давно є "свій" округ в Івано-Франківській області – 88-ий – з центром в місті Коломия. "На минулих виборах він провів по ньому Юрія Тимошенко, але той спокійно "посунеться", коли буде потрібно", – додав він.

Спікер парламенту Андрій Парубій має сильні позиції на Львівщині, але від походу на округ відмовляється. "Парубій категорично проти "мажоритарки". Він зареєстрував Виборчий кодекс, яким пропонує скасувати мажоритарну систему. Тому сам він на округ не збирається і докладе всі зусилля, щоб кодекс був прийнятий", – говорить джерело в апараті голови Ради.

У прес-службі секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова також заявили, що він не буде боротися за мажоритарний мандат. Однак, як запевняють "фронтовики", його близький соратник Сергій Пашинський готує два округи у Житомирській області – для себе і для Турчинова. "Вони обробляють два округи по сусідству: 64-ий в Коростені і 66-ий в Малині. Робота кипить. Паша Дзюблик відійде, а у (Володимира, - ред.) Арешонкова шансів немає", – упевнений один з депутатів НФ.

Результати виборів традиційно тримаються на "двох китах": Центральній виборчій комісії та поліції. Перша – рахує голоси, друга – відповідає за порядок на дільницях. Більшість у новому складі ЦВК отримав Петро Порошенко і його політсила. Голову комісії Тетяну Сліпачук також вважають лояльною президентові.

Але поліція підпорядковується міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Він - ключова фігура на майбутніх виборах: і президентських, і парламентських. Примітно, що Аваков не поспішає займати чиюсь сторону в протистоянні Порошенко-Тимошенко, хоча зустрічається і веде переговори з обома.

Від того, як будуть працювати силовики, багато в чому залежить результат виборів. У Авакова золота акція, і грати він буде у довгу. Співрозмовник з його оточення говорить, що на даному етапі шальки терезів схиляються в бік лідера "Батьківщини". Але знову отримати депутатський мандат Авакову вже не цікаво, ціна його лояльності – збереження посади глави МВС.