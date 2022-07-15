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К спасательным работам в Виннице привлекли беспрецедентное количество людей и техники, - МВД

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Винница, Пятница 15 июля 2022 01:40
К спасательным работам в Виннице привлекли беспрецедентное количество людей и техники, - МВД Фото: к спасательным работам в Виннице привлекли более тысячи человек (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Артур Родивилов

В Виннице к аварийно-спасательным работам после ракетного удара привлечены более тысячи человек, среди которых полицейские и спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

При этом замминистра уточнил, что пока больше 40 человек считаются пропавшими без вести, и, по его словам, их пытаются разыскать, и если они живы, то по возможности оказать в максимально сжатые сроки медицинскую помощь.

"Что касается Винницы, то там привлечено беспрецедентное количество и полицейских, и спасателей к аварийно-спасательным работам. Это более 1000 человек, и это более 200 единиц техники. Мы здесь работаем беспрецедентно оперативным способом, и я убежден, что завтра до конца светового дня мы завершим разбор основной массы завалов", - рассказал Енин.

Напомним, согласно последним данным, в результате ракетного удара по центру Винницы погибли не менее 23 человек.

Все детали в онлайне РБК-Украина.

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