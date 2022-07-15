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До рятувальних робіт у Вінниці залучили безпрецедентну кількість людей і техніки, - МВС

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Вінниця, П'ятниця 15 липня 2022 01:40
До рятувальних робіт у Вінниці залучили безпрецедентну кількість людей і техніки, - МВС Фото: до рятувальних робіт у Вінниці залучили понад тисячу осіб (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Артур Родивилов

У Вінниці до аварійно-рятувальних робіт після ракетного удару залучено понад тисячу осіб, серед яких поліціянти та рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

При цьому заступник міністра уточнив, що поки понад 40 осіб вважаються зниклими безвісти, і, за його словами, їх намагаються розшукати, і якщо вони живі, то по можливості надати в максимально стислі терміни медичну допомогу.

"Що стосується Вінниці, то там залучено безпрецедентну кількість і поліціянтів, і рятувальників до аварійно-рятувальних робіт. Це понад 1000 осіб, і це понад 200 одиниць техніки. Ми тут працюємо безпрецедентно оперативним способом, і я переконаний, що завтра до кінця світлового дня ми завершимо розбір основної маси завалів", - розповів Єнін.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, в результаті ракетного удару по центру Вінниці загинули не менше 23 осіб.

Всі деталі в онлайні РБК-Україна.

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