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Спасательное судно "Сапфир" захвачено российскими военными кораблями у острова Змеиный

Автор: Вадим Добровольский

Украинской спасательное судно "Сапфир" захвачено российскими военными кораблями в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства инфраструктуры.

26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено и удерживается гражданское спасательное судно "Сапфир".

Связь со спасательным судном "Сапфир" в настоящее время потеряна.

Действия военных кораблей страны-оккупанта являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану.

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