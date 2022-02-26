Спасательное судно "Сапфир" захвачено российскими военными кораблями у острова Змеиный

Украинской спасательное судно "Сапфир" захвачено российскими военными кораблями в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства инфраструктуры.
26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено и удерживается гражданское спасательное судно "Сапфир".
Связь со спасательным судном "Сапфир" в настоящее время потеряна.
Действия военных кораблей страны-оккупанта являются прямым нарушением норм Международного морского права и Международной конвенции по безопасности мореходства.
Напомним, ранее сообщалось, что Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану.