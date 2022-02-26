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Рятувальне судно "Сапфір" захоплене російськими військовими кораблями біля острова Зміїний

Автор: Вадим Добровольский

Українське рятувальне судно "Сапфір" захоплене російськими військовими кораблями в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства інфраструктури.

26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено і утримується цивільне рятувальне судно "Сапфір".

Зв'язок з рятувальним судном "Сапфір" в даний час втрачено.

Дії військових кораблів країни-окупанта є прямим порушенням норм міжнародного морського права та міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київську ГЕС взяли під посилену охорону.

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