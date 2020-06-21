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Спасатели заявили о высокой вероятности пожаров в экосистемах Украины

Новости » Происшествия     21.06.2020 - 08:51
Спасатели заявили о высокой вероятности пожаров в экосистемах Украины
Фото: ликвидация лесного пожара (dsns.gov.ua)

Украинцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям заявили о высокой вероятности пожаров в экосистемах Украины. Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Как отмечается, высокая вероятность существует из-за жарко погоды.

"Жаркая погода и отсутствие достаточного количества осадков в большинстве областях Украины создает предпосылки для возникновения большого количества пожаров в экосистемах", - говорится в сообщении.

В связки с этим украинцев призывают не разводить открытый огонь возле лесной зоны, в полях, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Также категорически запрещено выжигать мусор и растительные остатки.

Напомним, синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках Украины до 2 метров в ближайшие два дня.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 21 июня, из-за непогоды без света остаются почти сто населенных пунктов Украины.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины пожарГСЧС
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