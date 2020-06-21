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Рятувальники заявили про високу ймовірність пожеж в екосистемах України

Новини » Надзвичайні події     21.06.2020 - 08:51
Рятувальники заявили про високу ймовірність пожеж в екосистемах України
Фото: ліквідація лісової пожежі (dsns.gov.ua)

Українців закликають дотримуватися правил пожежної безпеки

Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій заявили про високу ймовірність пожеж в екосистемах України. Громадян закликають дотримуватися правил пожежної безпеки.

Про це повідомляє прес-центр відомства.

Як зазначається, висока ймовірність існує через спеку.

"Спекотна погода і відсутність достатньої кількості опадів у більшості областях України створює передумови для виникнення великої кількості пожеж в екосистемах", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим українців закликають не розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці.

Також категорично забороняється випалювати сміття і рослинні залишки.

Нагадаємо, синоптики попередили про підвищення рівня води у річках України до 2 метрів в найближчі два дні.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на ранок 21 червня, через негоду без світла залишаються майже сто населених пунктів України.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України пожежаДСНС
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