Спасатели завершили разбирать завалы после обстрела Бахмута: число жертв возросло

Спасатели завершили разбирать завалы отеля после вчерашнего обстрела Бахмута. По их словам количество жертв увеличилось до четырех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главного управления ГСЧС в Донецкой области.

По сообщению спасателей, поисковые работы уже завершены. В результате обстрела российскими войсками была разрушена часть гостиницы, в которой находились люди. Четыре человека погибли, еще пять получили ранения. Двух человек удалось спасти силами ГСЧС во время разбора завалов.

"С начала работ очищено и разобрано около 160 т разрушенных элементов здания гостиницы", - говорится в сообщении спасателей.