RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рятувальники завершили розбирати завали після обстрілу Бахмуту: кількість жертв зросла

Фото: Рятувальники завершили розбір завалів після вчорашнього обстрілу Бахмуту (https://www.facebook.com/DSNSDon)
Автор: Ілона Свиридова

Рятувальники завершили розбирати завали готелю після вчорашнього обстрілу Бахмуту. За їх словами кількість жертв збільшилась до чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління ДСНС у Донецькій області.

За повідомленням рятувальників, пошукові роботи вже завершені. Внаслідок обстрілу російськими військами було зруйновано частину готелю, в якому перебували люди. Чотири людини загинули, ще п'ять отримали поранення. Двох людей вдалося врятувати силами ДСНС під час розбору завалів.

"З початку робіт розчищено та розібрано близько 160 т зруйнованих елементів будівлі готелю", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, що вчора вранці російські окупанти обстріляли Бахмут. Був частково зруйнований двоповерховий готель, під завалами знаходились люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьДСНСБахмут