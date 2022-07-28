Рятувальники завершили розбирати завали після обстрілу Бахмуту: кількість жертв зросла

Рятувальники завершили розбирати завали готелю після вчорашнього обстрілу Бахмуту. За їх словами кількість жертв збільшилась до чотирьох осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління ДСНС у Донецькій області.
За повідомленням рятувальників, пошукові роботи вже завершені. Внаслідок обстрілу російськими військами було зруйновано частину готелю, в якому перебували люди. Чотири людини загинули, ще п'ять отримали поранення. Двох людей вдалося врятувати силами ДСНС під час розбору завалів.
"З початку робіт розчищено та розібрано близько 160 т зруйнованих елементів будівлі готелю", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Нагадаємо, що вчора вранці російські окупанти обстріляли Бахмут. Був частково зруйнований двоповерховий готель, під завалами знаходились люди.
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