Рятувальники завершили розбирати завали після обстрілу Бахмуту: кількість жертв зросла

Рятувальники завершили розбирати завали готелю після вчорашнього обстрілу Бахмуту. За їх словами кількість жертв збільшилась до чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління ДСНС у Донецькій області.

За повідомленням рятувальників, пошукові роботи вже завершені. Внаслідок обстрілу російськими військами було зруйновано частину готелю, в якому перебували люди. Чотири людини загинули, ще п'ять отримали поранення. Двох людей вдалося врятувати силами ДСНС під час розбору завалів.

"З початку робіт розчищено та розібрано близько 160 т зруйнованих елементів будівлі готелю", - йдеться у повідомленні рятувальників.