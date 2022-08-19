Спасатели завершили разбор завалов в Харькове: спасены 9 человек

Спасатели завершили разбор завалов на месте ракетного удара в Харькове в четверг, 18 августа. Из-под завалов удалось спасти 9 человек, в том числе двоих детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"По состоянию на 13:00 завершены поисково-спасательные работы в здании общежития в Слободском районе Харькова. 9 человек удалось спасти, из них 2 ребенка", - рассказали спасатели.

Спасатели в течение двух дней проводили поисково-спасательные работы на месте происшествия.

"В целом из-под завалов были изъяты тела 6 погибших, из них один ребенок", - добавили в ГСЧС.