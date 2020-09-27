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Спасатели закончили работу на месте авиакатастрофы АН-26 под Харьковом

Автор: Максим Зайченко

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили работы на месте крушении АН-26 в Харьковской области вблизи города Чугуев. Сейчас проводятся следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В течение 26 сентября подразделения ГСЧС проводили работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказания психологической помощи родственникам погибших.

На месте авиакатастрофы работали 70 спасателей и 10 единиц техники.

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Напомним, крушение самолета произошло поздно вечером 25 сентября. Военный самолет с группой курсантов на борту упал на трассе Харьков-Чугуев в 2 км от аэродрома.

Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил обнародовал список погибших в результате катастрофы самолета АН-26. В списке 26 имен, среди которых 19 курсантов и 7 офицеров.

Сейчас бортовые самописцы отправили на экспертизу.

Также РБК-Украина писало, что Госбюро расследований рассматривает 4 версии крушения самолета.

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