Рятувальники завершили роботу на місці авіакатастрофи АН-26 під Харковом

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) завершили роботи на місці аварії АН-26 в Харківській області поблизу міста Чугуїв. Зараз проводяться слідчі дії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Протягом 26 вересня підрозділи ДСНС проводили роботи з пошуку тіл загиблих, розрізання елементів фюзеляжу і надання психологічної допомоги родичам загиблих.

На місці авіакатастрофи працювали 70 рятувальників і 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, катастрофа літака сталася пізно ввечері 25 вересня. Військовий літак з групою курсантів на борту впав на трасі Харків-Чугуїв за 2 км від аеродрому.

Раніше Харківський національний університет Повітряних сил оприлюднив список загиблих в результаті катастрофи літака АН-26. У списку 26 імен, серед яких 19 курсантів і 7 офіцерів.

Зараз бортові самописці відправили на експертизу.

Також РБК-Україна писало, що Держбюро розслідувань розглядає 4 версії катастрофи літака.