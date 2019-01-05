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Улицы Киева чистят от снега 332 единицы техники, - КГГА

Новости » Инфраструктура    05.01.2019 - 18:27
Улицы Киева чистят от снега 332 единицы техники, - КГГА
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Также к работе привлечены бригады по ручной уборке "Киевавтодора"

В Киеве 332 единицы снегоуборочной техники и бригады по ручной уборка "Киевавтодора" с утра 5 января в активной работе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, в настоящее время проведена обработка улиц, дорог и искусственных сооружений противогололедными материалами. Бригады по ручной уборке задействованы к работе на тротуарах, остановках общественного транспорта, пешеходных переходах, обслуживаемых дорожно-эксплуатационными предприятиями "Киевавтодора".

Сегодня в Киеве небольшой снег и минусовая температура воздуха - погодные условия, которые способствуют быстрому образованию опасной наледи. По прогнозам синоптиков, вечером снег в столице вероятно усилится. Поэтому предприятия "Киевавтодора" не прекращают уборку от снега улиц и дорог.

Учитывая погодные условия, "Киевавтодор" обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения и не оставлять свои автомобили на обочине улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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