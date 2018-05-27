Спасатели сообщили о подробностях пожара на складах под Киевом

В Вишневом горел склад

Пожар на складах в городе Вишневом, Киевская область, уже ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

В частности, спасатели сообщают, что 27 мая в 16:42 в оперативно-диспетчерскую службу 34-Государственной пожарно-спасательной части г. Вишневое поступило сообщение о возгорании складского помещения на улице Железнодорожной.

Первыми к месту пожара выехали два отделения 34-ГПСЧ г. Вишневое. Согласно сообщению было установлено, что горит вторсырье во дворе пункта приема отходов. По сообщению спасателей возгорание произошло в складском помещении на площади около 30 квадратных метров.

Руководителем тушения пожара было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств. Пожар был локализован в 17:17 и окончательно потушен в 19:34.

Напомним, как сообщалось ранее, в Вишневом горел склад.

Спасатели сообщали, что 27-28 мая на территории Киевской области, в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, а на остальной территории области высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.