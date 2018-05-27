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Рятувальники повідомили подробиці пожежі на складах під Києвом

НовиниНадзвичайні події    27.05.2018 - 20:52
Ілюстративне фото (kyivobl.dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

У Вишневому горів склад

Пожежу на складах у місті Вишневому, Київська область, вже ліквідовано. Про це повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Зокрема, рятувальники повідомляють, що 27 травня в 16:42 до оперативно-диспетчерської служби 34-Державної пожарноспасательной частини м. Вишневе надійшло повідомлення про загоряння складського приміщення на вулиці Залізничній.

Першими до місця пожежі виїхали два відділення 34-ДПРЧ р. Вишневе. Згідно з повідомленням було встановлено, що горить вторсировину у дворі пункту прийому відходів. За повідомленням рятувальників, загоряння сталося в складському приміщенні на площі близько 30 квадратних метрів.

Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення додаткових сил і засобів. Пожежу було локалізовано о 17:17 і остаточно ліквідована о 19:34.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Вишневому горів склад.

Рятувальники повідомляли, що 27-28 травня на території Київської області, в районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки та Борисполя надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, а на решті території області висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

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Теги публікації: Київ, Київ, склад, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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