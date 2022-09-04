Спасатели с собаками несколько часов искали уклониста, который потерялся в горах

"Он бродил по горам в светлое время суток в поисках линии границы с ЕС, а с наступлением темноты вообще потерял ориентир и был вынужден обратиться за помощью", - рассказали пограничники.

Как отмечают в ГПСУ, мужчине повезло, что был сигнал мобильной сети, и удалось позвонить по телефону.

"К его поискам привлекли пограничные наряды близлежащих подразделений и розыскных собак. Правоохранителям совместно с сотрудниками ГСЧС удалось разыскать заблудшего "туриста" в нескольких километрах от госграницы сегодня ночью", - говорится в сообщении.

22-летний украинец хотел добраться до стран ЕС. Он рассказал правоохранителям, что хотел попасть в Чехию, чтобы найти работу.

Позже пограничники выяснили, что ему уже не единожды отказывали в пропуске через границу в пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".