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Спасатели с собаками несколько часов искали уклониста, который потерялся в горах

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Закарпатье, Воскресенье 04 сентября 2022 14:24
Спасатели с собаками несколько часов искали уклониста, который потерялся в горах Фото: пограничники задержали уклониста, потерявшегося в горах на Закарпатье (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

На Закарпатье 22-летний украинец, пытаясь незаконно выехать из Украины в Чехию, но заблудился. В итоге его искали спасатели, пограничники и полицейские с собаками, которым он сам и позвонил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Спасатели с собаками несколько часов искали уклониста, который потерялся в горах

"Он бродил по горам в светлое время суток в поисках линии границы с ЕС, а с наступлением темноты вообще потерял ориентир и был вынужден обратиться за помощью", - рассказали пограничники.

Как отмечают в ГПСУ, мужчине повезло, что был сигнал мобильной сети, и удалось позвонить по телефону.

"К его поискам привлекли пограничные наряды близлежащих подразделений и розыскных собак. Правоохранителям совместно с сотрудниками ГСЧС удалось разыскать заблудшего "туриста" в нескольких километрах от госграницы сегодня ночью", - говорится в сообщении.

22-летний украинец хотел добраться до стран ЕС. Он рассказал правоохранителям, что хотел попасть в Чехию, чтобы найти работу.

Позже пограничники выяснили, что ему уже не единожды отказывали в пропуске через границу в пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".

Как сообщалось, ранее на Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов, которые объяснили, что не собирались незаконно пересекать границу, а только вышли в лес за грибами.

До этого СБУ ликвидировала схемы выезда уклонистов за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".

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