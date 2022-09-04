Рятувальники із собаками кілька годин шукали ухилянта, який загубився у горах

На Закарпатті 22-річний українець, намагаючись незаконно виїхати з України до Чехії, але заблукав. У результаті його шукали рятувальники, прикордонники та поліцейські із собаками, яким він сам і зателефонував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Він блукав горами у світлий час доби у пошуках лінії кордону з ЄС, а з настанням темряви взагалі втратив орієнтир і був змушений звернутися за допомогою", - розповіли прикордонники.

Як зазначають у ДПСУ, чоловікові пощастило, що був сигнал мобільної мережі, і вдалося зателефонувати.

"До його пошуків залучили прикордонні наряди прилеглих підрозділів та розшукових собак. Правоохоронцям спільно зі співробітниками ДСНС вдалося розшукати заблудлого "туриста" за кілька кілометрів від держкордону сьогодні вночі", - йдеться у повідомленні.

22-річний українець хотів дістатися країн ЄС. Він розповів правоохоронцям, що хотів потрапити до Чехії, щоб знайти роботу.

Пізніше прикордонники з'ясували, що йому вже неодноразово відмовляли у перепустці через кордон у пунктах пропуску "Шегині" та "Рава-Руська".