Спасатели просят не ходить в горы из-за резкого похолодания в Карпатах

Погода в Карпатах существенно ухудшилась, выпал снег, спасатели просят не ходить в горы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Как отмечается, в Карпатах очень похолодало. При таких условиях, очень легко сбиться с намеченного маршрута, поэтому спасатели просят воздержаться от походов.

"Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области напоминает, что в периоды ухудшения погодных условий, любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты, ведь при таких условиях даже опытным туристам очень легко сбиться с намеченного маршрута, потерять известные ориентиры, оказаться в незнакомых и опасных местах", - говорится в сообщении

Кроме того, в комментарии "Укринформ" заместитель начальника Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии Юрий Горбенко отметил, что на метеостанции Пожижевской, что находится на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря, покрытие снега достигает 7 см.

Также спасатели просит туристов, которые идут в Карпаты, зарегистрироваться и получить консультацию сотрудников горной поисково-спасательной службы.

Напомним, что сегодня в Украине похолодало. Температура воздуха днем в Киевской области упала до +7+9. Также ожидаются дожди на юге страны.

По прогнозу Натальи Диденко, завтра ночью ожидаются заморозки. Максимально днем температура воздуха достигнет +7+12. В Крымской, Запорожской и Донецкой областях чуточку теплее - +10+15.