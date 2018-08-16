Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди в Києві

Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучено 35 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки

В Києві в ніч на 16 серпня, в результаті сильної зливи, було підтоплено ряд вулиць. Станом на ранок рятувальники продовжують ліквідацію наслідків негоди, йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

Як повідомляють у прес-службі відомства, всього внаслідок негоди у столиці було повалено 14 дерев.

"Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС загалом залучено 35 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на вул. Московська, 36 рятувальники зняли частину звисаючої металевої покрівлі з 5-ти поверхового житлового будинку.

Окрім того, на вул. Котовського, 11, надавалась допомога по буксируванню 1-го автомобіля із ями.

Біля метро Чернігівська під мостом надавалась допомога по буксируванню 3-х підтоплених автомобілів. На місці події працювали бійці 19-ї ДПРЧ.

Також у ДСНС повідомляють, що загалом рятувальниками були відкачено 45 м куб. води.

"Проводилися роботи по відкачуванню води із проїжджої частини дороги (тунелю) на перехресті вул. Теліги та вул. Щусєва", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок негоди на вул. Братиславська, 8 А, металева вишка мобільного звязку Київстара звисає із 5-ти поверхового житлового будинку. На місці залишаються рятувальники КАРС КМДА, які очікують автокран та представників мобільного зв’язку.

Фото: ліквідація наслідків негоди в Києві

Також на пров. Політтехнічному, 1/33, похилено ялинку висотою 15 метрів. Представники "Київзеленбуд" будуть проводити роботи щодо її відновлення.

Окрім того, dtp.kiev.ua повідомляє про град у столиці.

Сегодня утром автомобилисты начинают день с откапывания автомобилей из града:) Хорошо что был мелкий. Но его было... Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 15 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві протягом дня, 16 серпня, збережеться високий рівень забруднення повітря. Концентрації діоксиду азоту та формальдегіду перевищили допустимі норми.

Також повідомлялося, що у Києві до 17 серпня 2018 року буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як зазначалося, надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається у Києві у період з 14 по 17 серпня. Киян закликають обережно поводитися із вогнем, зокрема у лісопаркових зонах.