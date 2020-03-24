Спасатели призывают воздержаться от похода в горы

Черногорский горный поисково-спасательный пост призывает украинцев воздержаться от похода в Карпаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спасательного поста.

В частности, на горе Пип Иван туман и ограниченная видимость.

"Советуем воздержаться от выхода в высокогорье. По состоянию на 10:30 24.03.2020 на г. Пип Иван Черногорский температура воздуха -18 градусов, ветер северо-восточный 28 м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 70 м", - указано в сообщении.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах. Так, 22-23 марта ожидалась значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей из-за прогнозируемых снегопадов и метели. Кроме того, умеренная опасность схода лавин ожидалась в эти дни в горах Львовской области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине на прошлых выходных ожидалось существенное похолодание. На всей территории прогнозировались осадки в виде дождя и небольшого снега.

Так, погода в Украине 24 марта ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение, в частности в центральных областях и Карпатах. Ожидаются сильные порывы ветра в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах.