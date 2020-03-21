В Карпатах объявили штормовое предупреждение

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В горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидаются лавины

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, 22-23 марта ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей из-за прогнозируемых снегопадов и метелей. Умеренная опасность схождения лавин ожидается в эти в горах Львовской области.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье", - сообщают синоптики.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине на выходных ожидается существенное похолодание. На всей территории ожидаются осадки в виде дождя и небольшого снега. Температура воздуха ночью опуститься до -6, днем -2+3 градуса.

Также сообщалось, что 21 марта в западных, северных и центральных областях ожидается дождь со снегом. В западных областях сегодня снег с дождем, температура воздуха днем составит +4+7. На севере и в Киевской области так же, днем +6+8, а ночью +2+4.