ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спасатели призывают воздержаться от похода в горы

Новости » Происшествия     24.03.2020 - 11:42
Спасатели призывают воздержаться от похода в горы
Иллюстративное фото (wikimedia.org dahu1)

В частности, на горе Пип Иван туман и ограниченная видимость до 70 метров

Черногорский горный поисково-спасательный пост призывает украинцев воздержаться от похода в Карпаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спасательного поста.

В частности, на горе Пип Иван туман и ограниченная видимость.

Спасатели призывают воздержаться от похода в горы

"Советуем воздержаться от выхода в высокогорье. По состоянию на 10:30 24.03.2020 на г. Пип Иван Черногорский температура воздуха -18 градусов, ветер северо-восточный 28 м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 70 м", - указано в сообщении.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах. Так, 22-23 марта ожидалась значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей из-за прогнозируемых снегопадов и метели. Кроме того, умеренная опасность схода лавин ожидалась в эти дни в горах Львовской области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине на прошлых выходных ожидалось существенное похолодание. На всей территории прогнозировались осадки в виде дождя и небольшого снега.

Так, погода в Украине 24 марта ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение, в частности в центральных областях и Карпатах. Ожидаются сильные порывы ветра в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах.

Мокрый снег, гололедица и морозы ночью: прогноз погоды на сегодня В Украину возвращаются снег и морозы: карта
Новости Украины ГидрометцентрКарпатыспасателиГоры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь