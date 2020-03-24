Рятувальники закликають утриматися від походу у гори

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Зокрема, на горі Піп Іван туман та обмежена видимість до 70 метрів

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост закликає українців утриматися від походу у Карпати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook рятувального посту.

Зокрема, на горі Піп Іван туман та обмежена видимість.

"Радимо утриматися від виходу у високогір'я. Станом на 10:30 24.03.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -18 градусів, вітер північно-східний 28м/с, хмарно, туман, обмежена видимість до 70 м", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили штормове попередження у Карпатах. Так, 22-23 березня очікувалася значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у горах і на високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей через прогнозовані снігопади і хуртовини. Крім того, помірна небезпека сходження лавин очікувалася у ці дні у горах Львівської області.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні на минулих вихідних очікувалося істотне похолодання. На всій території прогнозувалися опади у вигляді дощу і невеликого снігу.

Так, погода в Україні 24 березня погіршилася, оголошено штормове попередження, зокрема в центральних областях і Карпатах. Очікуються сильні пориви вітру в південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах.