Спасатели предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в 14 областях Украины

В Государственной пограничной службе Украины (ГСЧС) предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 5 мая. Его ожидают в 14 областях Украины.
Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности преобладать в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей.
Чрезвычайная пожарная опасность - угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.
Гражданам рекомендуют проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Напомним, что в Украине резко изменится погода с четверга. Все центральные области накроет грозовой ливень.
Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов в горах 11-13 градусов тепла, Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.