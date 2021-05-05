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Спасатели предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в 14 областях Украины

Автор: РБК-Украина

В Государственной пограничной службе Украины (ГСЧС) предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 5 мая. Его ожидают в 14 областях Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности преобладать в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность - угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.

Гражданам рекомендуют проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Напомним, что в Украине резко изменится погода с четверга. Все центральные области накроет грозовой ливень.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов в горах 11-13 градусов тепла, Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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