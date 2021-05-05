Рятувальники попереджають про високий рівень пожежної небезпеки у 14 областях України

У Державній прикордонній службі України (ДСНС) попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 травня. Його очікують у 14 областях України.
Так, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавсьої, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей.
Надзвичайна пожежна небезпека - загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.
Громадянам рекомендують проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.
Нагадаємо, що в Україні різко зміниться погода з четвера. Всі центральні області накриє грозова злива.
Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, що у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.