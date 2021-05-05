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Рятувальники попереджають про високий рівень пожежної небезпеки у 14 областях України

Автор: РБК-Україна

У Державній прикордонній службі України (ДСНС) попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 травня. Його очікують у 14 областях України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Так, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавсьої, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей.

Надзвичайна пожежна небезпека - загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.

Громадянам рекомендують проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Нагадаємо, що в Україні різко зміниться погода з четвера. Всі центральні області накриє грозова злива.

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, що у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

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