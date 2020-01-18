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Спасатели предупреждают о плохой видимости на дорогах из-за тумана

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 10:41
Спасатели предупреждают о плохой видимости на дорогах из-за тумана
Фото: туман в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Видимость составляет 200-500 метров

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о плохой видимости на дорогах из-за тумана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, утром 18 января в большинстве областей Украины наблюдается туман.

"Внимание! Предупреждение о тумане в Украине. По данным Укргидрометцентра, утром 18 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м", - указано в сообщении.

Напомним, вчера аэропорт Краков "Балице" временно приостановил работу из-за густого тумана. Отмечалось, что самолеты не вылетают из аэропорта, а те, что должны были приземлиться там, направляют в другие аэропорты.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве и Киевской области 15 и 16 января в связи с осложнением погодных условий был объявлен желтый уровень опасности. Отмечалось, что видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

Добавим также, сегодня жителей Киева призвали минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха из-за смога. В КГГА заявили, что "лучшим путем для снижения загрязнения воздуха является минимизация использования частного транспорта, а взамен - использование общественного транспорта, особенно в часы пик".

В Киеве призвали не пользоваться авто без надобности из-за смога Аэропорт Кракова приостановил работу из-за тумана
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