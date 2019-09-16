До конца суток в понедельник, 16 сентября, в Киеве и Киевской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в столице и области порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

"В ближайший час и до конца суток 16 сентября порывы ветра 15-18 м/с", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, по данным Гидрометцентрa, погода в Украине с 16 по 20 сентября испортится - в Укрaине похолодaет и зaдождит. В понедельник нa большей территории Укрaины темперaтурa воздухa состaвит +21-23 грaдусa, нa юге - до +27. Дожди сегодня вероятны в Зaпaдной Укрaине.

Как сообщало РБК-Украина, во вторник, 17 сентября, погода будет прохладной с возможными осадками, днем ожидается до +18. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу синоптика, в Украине ожидается приход мощного циклона. Ожидаются небольшие дожди в западных, центральных восточных областях, а также местами на юге, кроме Крыма и юга Одесской области. На севере Украины сохранится сухая погода. Температура воздуха снизится. Днем ожидается +13+18 градусов, на юге и юго-востоке - +19+25. Ночью прогнозируется +6+12, на юге - до +15. Ветер ожидается северо-западный умеренный, временами сильный.

В Киеве 17 сентября осадков не прогнозируется, но ощутимо снизится температура воздуха - до +18 днем. Ожидается порывистый западный ветер.

Как сообщалось ранее, в Украине по-прежнему высока вероятность пожаров - в зоне риска Киевская область и Карпаты.