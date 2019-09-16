Рятувальники попередили про сильні пориви вітру у Києві

До кінця доби у понеділок, 16 вересня, у Києві та Київській області очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, у столиці та області пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

"В найближчі години і до кінця доби 16 вересня пориви вітру 15-18 м/с", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, за даними Гідрометцентру, погода в Україні з 16 по 20 вересня зіпсується - в Україні похолодає і задощить. У понеділок на більшій території України температура повітря складе +21-23 градуси, на півдні - до +27. Дощі сьогодні вірогідні в Західній Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, у вівторок, 17 вересня, погода буде прохолодною з можливими опадами, вдень очікується до +18. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом синоптика, в Україні очікується прихід потужного циклону. Очікуються невеликі дощі у західних, центральних і східних областях, а також місцями на півдні, крім Криму та півдня Одеської області. На півночі України збережеться суха погода. Температура повітря знизиться. Вдень очікується +13+18 градусів, на півдні і південному сході - +19+25. Вночі прогнозується +6+12, на півдні - до +15. Вітер очікується північно-західний помірний, часом сильний.

У Києві 17 вересня опадів не прогнозується, але відчутно знизиться температура повітря - до +18 вдень. Очікується поривчастий західний вітер.

Як повідомлялося раніше, в Україні як і раніше висока ймовірність пожеж - в зоні ризику Київська область, Карпати.