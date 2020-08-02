Спасатели предупредили о риске роста несчастных случаев на водоемах

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На это может повлиять погода

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили о возможном росте несчастных случаев на воде из-за погодных условий и пренебрежения правилами безопасности. Только в июле в Украине утонули более 200 человек.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Вследствие жаркой погоды возможно увеличение количества несчастных случаев с людьми на водоемах страны из-за пренебрежения правилами безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в июле утонули более 200 человек.

В ГСЧС обращают внимание, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост.

"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны!" - призывают в ведомстве.

Также сообщалось, что с начала лета до начала июля на водоемах утонул 291 человек, а подавляющее большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности.