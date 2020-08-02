Рятувальники попередили про ризик зростання нещасних випадків на водоймах

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На це може вплинути погода

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про можливе зростання нещасних випадків на воді через погодні умови та нехтування правилами безпеки. Тільки в липні в Україні потонули понад 200 осіб.

Про це повідомляє прес-центр відомства.

"Внаслідок спекотної погоди можливе збільшення кількості нещасних випадків з людьми на водоймах країни через нехтування правилами безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні в липні потонули понад 200 осіб.

У ДСНС звертають увагу, що безпечними є лише перевірені пляжі та водойми, в яких обстежено дно і є рятувальний пост.

"У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тому, вирушаючи у водойми, будьте вкрай уважні та відповідальні!" - закликають у відомстві.

Також повідомлялося, що з початку літа до початку липня на водоймах потонула 291 людина, а переважна більшість випадків сталося через грубі порушення правил безпеки.