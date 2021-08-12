Спасатели предупредили о пожарной опасности в Украине

В Украине предупредили о пожарной опасности. Названы области, которые под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Вместе с тем, в некоторых регионах в Украине ухудшатся погодные условия. Там объявили штормовое предупреждение.

Сегодня в восточных, Киевской, Сумской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Украине на сегодня передают дожди в шести областях, а также в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что в Украину скоро вернется безумная жара до + 37 градусов. Синоптики назвали дату изменения метеоситуации в стране.