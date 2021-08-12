UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Спасатели предупредили о пожарной опасности в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине предупредили о пожарной опасности. Названы области, которые под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в восточных, Киевской, Сумской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Вместе с тем, в некоторых регионах в Украине ухудшатся погодные условия. Там объявили штормовое предупреждение.

Напомним, в Украине на сегодня передают дожди в шести областях, а также в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что в Украину скоро вернется безумная жара до + 37 градусов. Синоптики назвали дату изменения метеоситуации в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПожар