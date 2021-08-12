Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в Україні

В Україні попередили про пожежну небезпеку. Названо области, які під загрозою.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьгодні у східних, Київській, Сумській та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Разом з тим, в деяких регіонах в Україні погіршаться погодні умови. Там оголосили штормове попередження.
Нагадаємо, в Україні на сьогодні передають дощі у шести областях, а також в окупованому Криму.
Раніше повідомлялось, що в Україну скоро повернеться шалена спека до +37 градусів. Синоптики назвали дату зміни метеоситуації в країні.