Рятувальники попередили про пожежну небезпеку в Україні

В Україні попередили про пожежну небезпеку. Названо области, які під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Разом з тим, в деяких регіонах в Україні погіршаться погодні умови. Там оголосили штормове попередження.

Сьгодні у східних, Київській, Сумській та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні передають дощі у шести областях, а також в окупованому Криму.

Раніше повідомлялось, що в Україну скоро повернеться шалена спека до +37 градусів. Синоптики назвали дату зміни метеоситуації в країні.