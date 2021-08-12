Дожди в шести областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине на сегодня передают дожди в шести областях, а также в оккупированном Крыму. Температура воздуха закрепится на уровне +24+30.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня передают дожди в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепровской, Херсонской областях, а также в Крыму.
На западе днем температура воздуха составит +23+27, а ночью +14+16.
На востоке страны днем будет +27+30, а ночью +18+20.
На севере ожидается днем +25+28, а ночью +14+18.
На юге днем будет +28+30, а ночью +18+20.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня будет сухо и без осадков. Температура воздуха днем составит +24+26, а ночью +15+17.