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Дожди в шести областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Четверг 12 августа 2021 08:00
Дожди в шести областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине на сегодня передают дожди в шести областях, а также в оккупированном Крыму. Температура воздуха закрепится на уровне +24+30.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня передают дожди в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепровской, Херсонской областях, а также в Крыму.

На западе днем температура воздуха составит +23+27, а ночью +14+16.

На востоке страны днем будет +27+30, а ночью +18+20.

На севере ожидается днем +25+28, а ночью +14+18.

На юге днем будет +28+30, а ночью +18+20.

Дожди в шести областях и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет сухо и без осадков. Температура воздуха днем составит +24+26, а ночью +15+17.

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