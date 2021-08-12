Спасатели предупредили о пожарной опасности в Украине
Фото: в Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность (facebook.com/mvs.gov.ua)
В Украине предупредили о пожарной опасности. Названы области, которые под угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в восточных, Киевской, Сумской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Вместе с тем, в некоторых регионах в Украине ухудшатся погодные условия. Там объявили штормовое предупреждение.
Напомним, в Украине на сегодня передают дожди в шести областях, а также в оккупированном Крыму.
Ранее сообщалось, что в Украину скоро вернется безумная жара до + 37 градусов. Синоптики назвали дату изменения метеоситуации в стране.