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Спасатели предупредили о пожарной опасности в Украине

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Киев, Четверг 12 августа 2021 08:44
Спасатели предупредили о пожарной опасности в Украине Фото: в Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине предупредили о пожарной опасности. Названы области, которые под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в восточных, Киевской, Сумской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Вместе с тем, в некоторых регионах в Украине ухудшатся погодные условия. Там объявили штормовое предупреждение.

Напомним, в Украине на сегодня передают дожди в шести областях, а также в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что в Украину скоро вернется безумная жара до + 37 градусов. Синоптики назвали дату изменения метеоситуации в стране.

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